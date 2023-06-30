«Вопиющий случай»: мэр Альметьевска отреагировал на слив нечистот в Каскад прудов

На днях на Каскаде прудов в Альметьевске произошел слив органических отходов и фекальных масс. Это вопиющий случай, такая ситуация возмутительна и недопустима, сказал во время прямого эфира глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Уважаемые альметьевцы, еще раз хочу поблагодарить вас за бдительность и неравнодушие. На днях в социальных сетях появилась информация о загрязнении вод Каскада прудов. Много жителей отреагировали на вопиющий случай. Даже не знаю, какое правильное цензурное слово подобрать к этим людям... Негодяи — для них будет самое подходящее слово — умудрились слить предмет своего заказа в ливневую канализацию, которая выходит на верхнюю часть Каскада прудов», — сообщил градоначальник.

Специалисты Департамента экологии и благоустройства установили, что на территории гаражного кооператива произошел слив отходов ассенизаторской машины. Местом слива оказался колодец ливнёвки. Он был сразу перекрыт и засыпан грунтом. К сожалению, поймать нерадивого ассенизатора не удалось.

Сейчас мэр дал поручение провести инвентаризацию всех трасс ливневок и предпринять меры для предотвращения подобных ситуаций. К этой работе он также решил привлечь горожан.

«Уважаемые жители, если вы видите, что кто-то где-то что-то сливает, не стесняйтесь фотографировать и снимать видео, такая информация крайне ценна для нас, чтобы впредь не допускать подобных случаев», — обратился Нагуманов к альметьевцам.

Также Тимур Нагуманов призвал горожан проявлять бдительность при вызове ассенизаторской машины и всегда интересоваться, где будут слиты отходы. Для этого в Альметьевске оборудованы места возле городских очистных сооружений.