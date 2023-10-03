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Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами
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Сегодня рано утром ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, сообщает губернатор Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами», – указал он.
По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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