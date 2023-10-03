Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Сегодня рано утром ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, сообщает губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами», – указал он.

По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте.