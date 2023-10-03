news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 3 октября 2023 08:03

Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

Скопировать ссылку

Сегодня рано утром ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, сообщает губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами», – указал он.

По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100