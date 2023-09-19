Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Херсонской области

ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области, сообщает РИА Новости.

Атаке подверглось село Каиры. По данным агентства, в результате погиб 1 человек, еще 9 получили ранения.

Сообщается, что массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Боевики ВСУ били прямой наводкой из минометов, сбрасывали на жилые дома боеприпасы с дронов.

Один из БПЛА удалось вовремя сбить, он не успел сбросить на гражданских гранату от РПГ-7, отмечается в сообщении.