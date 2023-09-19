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Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Херсонской области
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ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области, сообщает РИА Новости.
Атаке подверглось село Каиры. По данным агентства, в результате погиб 1 человек, еще 9 получили ранения.
Сообщается, что массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа. Боевики ВСУ били прямой наводкой из минометов, сбрасывали на жилые дома боеприпасы с дронов.
Один из БПЛА удалось вовремя сбить, он не успел сбросить на гражданских гранату от РПГ-7, отмечается в сообщении.
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