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Вооруженные силы РФ вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Силы РФ вплотную подошли к Купянску в Харьковской области, сообщает ТАСС.
Линия боевого соприкосновения находится практически вплотную к Купянску. Город разделен на две части рекой Оскол, левый берег которой находится под контролем РФ.
По данным агентства, многие украинские каналы признают тот факт, что военные вплотную подошли к городу. Кроме того, где-то произошли позиционные бои на улицах самого Купянска.
10 сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск, которые находились в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий в Донбассе. Военно-гражданская администрация региона объявила эвакуацию.
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