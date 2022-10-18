Вооруженные Силы РФ продолжают удары по системам военного управления и энергетики Украины

Вооруженные Силы Российской Федерации в течение суток продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Удары наносятся высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, сообщили в Минобороны РФ.

Скриншот видео министерства обороны РФ

Кроме систем энергетики, поражаются также арсеналы с боеприпасами и вооружением иностранного производства. «Все назначенные объекты поражены», – добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня Киев заявил о критической ситуации с энергетикой, а украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что в стране разрушено 30% электростанций и ссылается на это как на еще один аргумент против проведения мирных переговоров.

Наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали неделю назад, с 10 октября после теракта на Крымском мосту, за который, по словам Президента России Владимира Путина, несут ответственность украинские спецслужбы.