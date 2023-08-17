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Вооруженные силы РФ отбили атаку ВСУ на танках и бронемашинах на подступах к Работино
Атаку войск ВСУ на танках и бронемашинах Stryker отбили на подступах к запорожскому селу Работино, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, сегодня утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ВС РФ, но были остановлены. Бои продолжались несколько часов, украинские боевики были вынуждены отступить. Сейчас по ним работает российская авиация.
Также известно, что ожесточенные бои проходят на времевском направлении. Несмотря на заявления Зеленского, Старомайорской и Урожайное уже не находятся под контролем ВСУ, отметили в агентстве.
Кроме того, стабильной и контролируемой остается обстановка в районе села Пятихатки, где попытки продвижения украинских войск пресекаются ударами артиллерии
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