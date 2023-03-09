Вооруженные силы РФ нанесли «удар возмездия» в ответ на теракты в Брянской области

Российские военные нанесли «массированный удар возмездия» в ответ на террористические акции Украины в Брянской области, заявили в Минобороны РФ. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым «кинжалом», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

«Цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены», – заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В результате «удара возмездия», по информации Минобороны, уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения. Кроме того, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Напомним, 2 марта власти Брянской области сообщили об атаке диверсантов, проникших с территории Украины. По словам губернатора региона Александра Богомаза, они зашли в село Любечане и обстреляли автомобиль. Погибли два человека – водитель машины, перевозившей детей, и мужчина, оказавший сопротивление. Десятилетний ребенок получил ранение. В ФСБ позже заявили, что напавших «выдавили на территорию Украины» и нанесли по ним артиллерийский удар. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, Киев свою причастность к нему отрицает.

Президент Беларуси Александр Лукашенко позднее сообщил о задержании одного из украинских террористов и его пособников, а также о его причастности к попытке диверсии с самолетом в Мачулищах и к теракту в Брянской области.