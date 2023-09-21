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Вооруженные силы РФ нанесли удар по военным объектам и центрам разведки ВСУ
Сегодня ночью российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – указано в сообщении.
Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины, в том числе «Bradley» и три автомобиля. Также поражена живая сила украинской аэромобильной бригады в Запорожской области.
По данным оборонного ведомства страны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено более 12 тысяч боевых машин противника, а также более 13 тысяч единиц спецтехники.
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