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СВО 3 февраля 2024 15:31

Вооруженные силы РФ нанесли 37 групповых ударов по важным объектам Украины

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С 27 января по 3 февраля ВС РФ нанесли 37 ударов по центрам притяния решений Украины, сообщили в Минобороны.

Групповые удары были нанесены по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего вооруженных сил Украины.

В Минобороны подчеркнули, что все удары достигли своих целей и объекты удалось поразить.

#спецоперация на Украине
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