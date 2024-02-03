Вооруженные силы РФ нанесли 37 групповых ударов по важным объектам Украины

С 27 января по 3 февраля ВС РФ нанесли 37 ударов по центрам притяния решений Украины, сообщили в Минобороны.

Групповые удары были нанесены по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего вооруженных сил Украины.

В Минобороны подчеркнули, что все удары достигли своих целей и объекты удалось поразить.