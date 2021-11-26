ВООПИиК РТ попросит у Минниханова средства на реконструкцию здания под штаб-квартиру

Татарстанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры начало готовить смету на реставрацию под штаб-квартиру здания, которое согласился передать общественникам в безвозмездную аренду Президент РТ Рустам Минниханов. Обретение собственного «дома» организацией, расчет необходимых затрат, усилий и времени стало одной из тем собрания ТРО ВООПИиК, состоявшегося в Доме-музее Аксенова.

«Я предложила это еще Фариде Забировой (скончалась в июле — прим. Т-и), и мы даже Советом ТРО ВООПИиК после отчетно-выборного собрания ходили в конце апреля смотреть этот дом. Это двухэтажный флигель усадьбы Гайнутдина Сабитова на Тукая, 31, он 1906 года постройки. Мы написали письмо Президенту РТ, чтобы нам передали это здание в безвозмездную аренду на 49 лет. Получили согласие. Но Фариду Мухамедовну [Забирову] при оформлении договора передачи очень насторожили условия: здание надо отреставрировать в течение трех лет после передачи. Если мы не успеем, у нас этот дом отберут. А уже столько сил будет вложено!» — рассказала ИА «Татар-информ» и. о. председателя ТРО ВООПИиК Наталья Топал.

Фото предоставлены и. о. председателя ТРО ВООПИиК Натальей Топал

По предварительной оценке архитекторов Юлии Васильевой и Альбины Хайруллиной, без учета затрат на проведение коммуникаций, обследование подвала и фундаментов — словом, только на восстановление объемов здания — потребуется около 14,5 млн рублей.

«Так как флигель — выявленный памятник культурного наследия, еще нужно будет провести экспертизу. А экспертиза очень дорогая. В общем пока мы договор аренды не заключаем только потому, что нам надо рассчитать свои силы — насколько мы справимся. Ищем, договариваемся со специалистами. Вопрос, конечно, не одного дня, а нам надо успеть за три года. Кое-кто взялся посчитать расходы на инженерные сети, договорились также с нашим научно-методическим советом, чтобы еще раз сюда прийти и осмотреть здание с реставраторами», — пояснила Топал.

Она обратила внимание, что расселенный дом, признанный несколько лет назад аварийным, находится в муниципальной собственности и выставлен на торги. Продают его по частям — первый и второй этаж, но в сумме это около 13 млн рублей. Однако покупателей объект так и не находит. Вероятно, считает Топал, в том числе из-за того, что у здания в исторической части нет возможности организовать парковку, как следствие — инвесторам сложно реализовать здесь какой-либо бизнес-проект.

Фото предоставлены и. о. председателя ТРО ВООПИиК Натальей Топал

«У общества нет, конечно, денег на реставрацию, и мы намерены снова обращаться к Президенту РТ. Нам сейчас нужна хотя бы приблизительная сумма, сколько это будет стоить. Подбиваем смету. Это муниципальное здание, это облик города. Дом находится в охранной зоне Старо-Татарской слободы. Мы надеемся, что руководство города, республики пойдет нам навстречу. Может быть, это здание попадет в какую-нибудь спецпрограмму по реставрации», — высказала надежду и. о. председателя ТРО ВООПИиК.

Содержание здания в дальнейшем, оплата коммунальных платежей, по ее словам, могли бы осуществляться за счет членских взносов организации.

«Членов ТРО ВООПИиК прибавляется, есть у нас и потенциальные благотворители», — сказала Наталья Топал.