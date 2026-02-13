«Вообще ничего не могу понять». Гришин прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Сочи»

Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против «Сочи» (3:5).

На вопрос о первом периоде, который многие посчитали провальным по входу в игру, Гришин ответил с недоумением: «Вы знаете, я тоже подумал, что мы плохо вкатывались в игру. Потом в первом перерыве вышел, посмотрел на табло по броскам — 22 на 6. Я говорю: это что за статистика такая? Мне коллеги говорят: да мы, блин, неплохо играли. Да мне вообще не понравилось, как мы играли, я вот здесь вообще ничего не могу понять».

При 58 бросках по воротам соперника реализация вновь подвела нижнекамцев. Тренер признал, что проблема старая, но от этого не менее обидная: «Ну, как обычно, хладнокровия, наверное, чего-то ещё. Я про это часто говорю, не могу это всё время говорить, потому что это как-то обидно — надо забивать».

Несмотря на три заброшенные шайбы, команде не удалось переломить ход встречи. Гришин подчеркнул, что хоккеисты бились до конца и пытались спасти игру, однако всё перечеркнули системные ошибки в обороне. Особое возмущение наставника вызвали два эпизода: «Какие-то ужасно глупые ошибки у нас происходили, за которые нас просто наказали. И второй гол в большинстве, и четвертая шайба — тут какой-то нонсенс просто».