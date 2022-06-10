«Вообще фиолетово»: Кафельников отреагировал на увольнение Ваноли из «Спартака»

Звезда российского тенниса Евгений Кафельников призвал сменить владельца «Спартака» на фоне новости об увольнении Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

Напомним, что владельцем «Спартака» является Леонид Федун, а Евгений Кафельников входит в число наиболее известных болельщиков красно-белых.

«Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли. Меня 4 года спрашивают, я всегда говорил, что нужно менять владельца команды. Кто бы ни пришёл на место Ваноли, ничего не изменится», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в таблице РПЛ и стал обладателем Кубка России.