Волжско-Камский Росприроднадзор за год вменил нарушителям ущерб на 6 млрд рублей

В 2023 году Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора проведено 1,7 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 312 внеплановых проверок. Об этом рассказал сегодня на итоговом заседании коллегии ведомства его руководитель Фаяз Шакиров.

«Более тысячи выездных обследований проведено без взаимодействия с подконтрольными субъектами. В этом году запланировано около 2 тыс. контрольных надзорных мероприятий. В 2023 году плановые проверки не проводились, также на 2024 год они не согласованы с прокуратурой», — отметил докладчик.

По данным спикера, за прошлый год было проведено 284 проверки объектов капитального строительства на соответствие проектной документации и экологическим требованиям на объектах первой категории.

«Под нашим экологическим сопровождением строятся, реконструируются объекты ПАО „Татнефть“, АО „ТАНЕКО“, ПАО „Нижнекамскнефтехим“, ПАО „Казаньоргсинтез“, Казанского государственного порохового завода, малых нефтяных компаний, а также очистные сооружения», — сообщил Шакиров.

Однако, по его данным, есть объекты, которые построены и введены в эксплуатацию без заключения Росприроднадзора. Так, без извещения ведомства начато строительство очистных сооружении в Казани, Зеленодольске и Йошкар-Оле.

«В очередной раз обращаюсь к главам муниципальных районов, что без заключения Росприроднадзора не может быть получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — подчеркнул Шакиров.

В ходе рассмотрения обращений граждан Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора были инициированы проверки потенциальных нарушителей, которые согласовала Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Несколько предприятий были проверены неоднократно.

«По итогам контрольно-надзорной деятельности в 2023 году управлением составлено 647 протоколов, предъявлено 111 ущербов, причиненных окружающей среде, на сумму более 6 млрд рублей. Взыскано 92 ущерба на общую сумму 157 млн рублей», — пояснил Фаяз Шакиров.

Итоговое заседание коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора проходит в здании ИТ-парка. В нем принимают участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.