«Волжские просторы»: как убивают природу

Мрачный внедорожник с заляпанными грязью номерами летит мимо «пограничного» столба, не думая тормозить. Обдает транспарант снежной пылью и скрывается вдали за деревьями. Накатанная колея на снегу, уходящая туда, где машины не должны присутствовать в принципе, настраивает на грустные мысли. Внедорожник, безнаказанно проскочивший на заповедную территорию, – обычное дело?

Транспарант, за которым начинается часть природного заказника «Волжские просторы», предупреждает, что запрещается «проезд и стоянка автомобилей вне дорог общего пользования» Фото: © Екатерина Котова

Красная книга под колесами

Транспарант на «пограничном» столбе, мимо которого пролетел сейчас внедорожник, – вот он, в двух десятках метров от трассы, что ведет к мосту через Волгу, между поселком Займище и полуостровом Щурячий. За транспарантом начинается цепочка волжских островов – это и есть Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы» (вернее, его часть, что расположена в Зеленодольском и Верхнеуслонском районах. – Ред.). Особо охраняемая природная территория, которая создавалась с конкретной целью – для «сохранения уникальных ландшафтных комплексов реки Волги, охраны водных и околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан».

Отсюда и особые правила посещения: на территории, предупреждает транспарант, запрещается «деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств заказника…». Для неспособных сообразить, что автомобильные выхлопы и колеса их личных авто для райского уголка природы губительны, – совсем просто: запрещается «проезд и стоянка автомобилей вне дорог общего пользования»…

Автомобильные выхлопы и колеса личных авто для райского уголка природы губительны Фото: © Екатерина Котова

Замечаем: перед транспарантом, на приграничной территории припаркованы три автомобиля. Дальше, на острова, их владельцы, как и положено, отправились пешком. Нормальная реакция граждан на обозначенные правила поведения. Правда, здесь же, у входа, мини-свалка: кто-то демонстративно выбросил кучу жестянок из-под краски: в семье не без урода…

Как-то будет на островах?

Особо охраняемый… проходной двор

Заросли камыша, ивы и молодые сосны, поросшие шиповником островки, заливы и заливчики, песчаные отмели… И со всех сторон тебя окружает Волга. Достаточно пройтись по заповедной территории километр-другой, чтобы всерьез заболеть здешними местами.

«Была в двадцати странах, такой красоты не видела, – Рамиля Абдулловна, наша собеседница, признается, что обязательно выбирается сюда погулять несколько раз в течение года. – Недавно здесь даже выдру заметила. Летом кувшинки цвели. Природа, пейзажи – никакой парк не сравнится! По островам можно по Волге от поселка Займище дойти почти до града Свияжска – километров десять, целое экопутешествие…»

Беседа прерывается на самом интересном месте: вдоль тропы в нашу сторону несется на всех парах «Шевроле-Нива». Завидев нацеленный на него объектив, водитель резко разворачивается и жмет на газ. Судя по реакции, хорошо знает, что шины его авто топчут особо охраняемый (интересно, кем?) оазис. Внезапный маневр противника, тем не менее, не мешает нам зафиксировать цифры на номерном знаке: 987… Обидно: полномочий остановить нарушителя и оштрафовать у нас нет.

«Некоторые участки природного заказника уже сейчас напоминают испытательный полигон: все истоптано машинами, разбито шинами» Фото: © Екатерина Котова

«Он здесь не один такой, – сокрушается собеседница. – Некоторые участки природного заказника уже сейчас напоминают испытательный полигон: все истоптано машинами, разбито шинами».

В доказательство Рамиля Абдулловна показывает один из таких участков: сильно оберегаемый кусочек «ландшафтного природного комплекса» здесь чем-то напоминает лунный пейзаж, по которому прошлись сразу несколько луноходов, – песчано-снежная каша, изрезанная протекторами шин. Подъехав сюда, господа за рулем резвились как могли, упражняясь в экстремальном вождении и вытаптывая все, что попадало под колеса. Все это прямо на берегу, в десятке метров от Волги...

Пока мы изучаем иероглифы, оставленные на песке транспортными средствами разных мастей, мимо нас не таясь проезжает еще один «любитель природы». На этот раз водитель довольно восседает на внедорожном «Ниссане» (номерной знак Р413АВ). Держись, природа…

Мимо нас не таясь проезжает еще один «любитель природы». На этот раз водитель довольно восседает на внедорожном «Ниссане» Фото: © Екатерина Котова

Если нарушать – так по-крупному?

Вдоль кромки берега по снежной целине бредет с рыбацкой поклажей немолодой мужчина. Знакомимся: Алексей Тихонов, житель поселка Октябрьский, что в нескольких километрах отсюда. Сюда приходит на рыбалку – любительская рыбная ловля в заказнике разрешена. Без машины?

«Пять километров не крюк, – смеется Алексей Григорьевич. Посерьезнев, продолжает: – Только таких, как я, здесь мало. Большинству на природу наплевать. Им обязательно нужно подъехать прямо к берегу. По траве, через кустарник, камыши – но к берегу! Да вон, смотрите, где один припарковался. Так и другие поступают».

Темная «Лада» (номерной знак Н633СС), укрывшаяся за кустами ивняка, стоит прямо у воды. В салоне – никого. Хозяин, проигнорировавший запреты, наверняка где-то на волжской протоке безмятежно удит рыбу.

«Машин-нарушителей полно. А летом, так тут просто был шанхай. Дойти пешком до воды? Как можно! Через каждый десяток метров стояли авто – все у берега» Фото: © Екатерина Котова

«Машин-нарушителей полно, – рассказывает Алексей Тихонов. – А летом, так тут просто был шанхай. Дойти пешком до воды? Как можно! Через каждый десяток метров стояли авто – все у берега. Все было вытоптано, как майдан после Сабантуя. Всюду бутылки, банки, пакеты... Свалка на лоне природы. Такая вот особо охраняемая территория…»

Летний мусор почти весь теперь под снегом – никто его не убирал. На поверхности лишь совсем свежие партии банок и бутылок: уровень культуры у тех, кто плюет на правила и цинично уничтожает природный ландшафт колесами своих машин, соответствующий…

Не дождавшись хозяина «Лады», а так хотелось поговорить по душам, поворачиваем к дому. Пройдя километр, оборачиваемся. Возле «Лады» уже припарковался еще один злостный «любитель» волжских пейзажей…

Оберегаемый кусочек «ландшафтного природного комплекса» чем-то напоминает лунный пейзаж, по которому прошлись сразу несколько луноходов – песчано-снежная каша, изрезанная протекторами шин Фото: © Екатерина Котова

Сами отстояли – сами и погубим?

Самое обидное, что это как раз тот заповедный уголок природы, за само существование которого несколько лет билась неравнодушная общественность, жители окрестных поселков. Билась за то, чтобы волжские острова на участке от Займища до Васильево с их уникальной флорой и фауной не превратились в коттеджный поселок, сохранились и остались доступными для всех.

Битва, напомним, закончилась мудрым решением властей: два года назад Кабинет Министров Татарстана постановил создать особо охраняемую природную территорию «Волжские просторы», включив в нее в том числе и предмет спора – острова от Займища до Васильева. Строительство, намыв песка, хозяйственная деятельность, даже разведение костров, за исключением специально отведенных мест, здесь теперь официально запрещены.

Кто же предполагал, что сохраненный для всех заповедный уголок будет страдать именно от постоянных набегов несознательной части «всех», рискуя утратить свое очарование вместе с краснокнижным содержанием? При молчаливом равнодушии некогда воинственной общественности…

Вернемся, однако, к упомянутому постановлению Кабмина №1260 от 30 декабря 2019 года. При внимательном изучении документа станет ясно, что в нем в принципе прописаны все меры, достаточные для того, чтобы государственный заказник был защищен от автовандалов и прочей публики, способной погубить природу.

Самое обидное, что это как раз тот заповедный уголок природы, за само существование которого несколько лет билась неравнодушная общественность, жители окрестных поселков Фото: © Екатерина Котова

«Волжские просторы», согласно постановлению, находятся в ведении конкретной структуры – Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам. Охрана объектов животного и растительного мира, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ландшафт, развитие здесь экологического и познавательного туризма – задачи комитета. А администрациям районов, на территории которых расположен заказник (в данном случае – Зеленодольском и Верхнеуслонскому), документом было рекомендовано организовать сбор бытовых отходов и мусора на территориях.

Как обстоит дело с охраной и защитой, вы теперь примерно представляете. Что же до активности районных властей по очистке территории, то к ней за два года так и не приступили. Даже брошенные на островах железобетонные канализационные кольца и блоки (печальная память о попытках развернуть здесь коттеджное строительство) до сих пор никто не удосужился вывезти, хотя такой «памятник» в природном заказнике, где главное – «сохранение уникальных ландшафтных природных комплексов», конечно же, нонсенс.

Брошенные железобетонные канализационные кольца и блоки до сих пор никто не удосужился вывезти, хотя такой «памятник» в природном заказнике – нонсенс Фото: © Екатерина Котова

Что делать?

Ответственные лица наверняка будут сетовать на объективные трудности. На то, чтобы охранять денно и нощно огромную территорию, не хватит никаких ресурсов. Возможно, так оно и есть, хотя при нынешнем наплыве злостных нарушителей при регулярных, а не эпизодических рейдах инспекторов одних штрафов можно собирать сотни тысяч. И не только за въезд на территорию заказника. Машины, что безнаказанно разъезжают по его территории, нарушают еще и границы водоохранной зоны, штраф за это нарушение по Административному кодексу – от трех тысяч…

Есть и куда более простые и гуманные варианты решения, которые лежат на поверхности.

«Цепочки островов, что тянутся от Займища в сторону Васильева, соединены с материком неширокой песчаной косой. Когда-то ее намыли инициаторы застройки территории коттеджами, ликвидировав естественную протоку, – рассказывает Надежда Мизрина, одна из активисток, которые когда-то отстаивали природный оазис. – Несколько часов работы экскаватора достаточно для того, чтобы въезд автомобилей на острова стал невозможен. Три шлагбаума на въездах тоже не сильно затратный вариант…

Машины, что безнаказанно разъезжают по территории заказника, нарушают еще и границы водоохранной зоны, штраф за это нарушение по Административному кодексу – от 3 тысяч рублей Фото: © Екатерина Котова

Перекрыть доступ на особо охраняемую территорию для губителей природы не так сложно. Не стоит, однако, забывать, что благородная задача сохранения уникальных ландшафтов, редких растений и животных не самоцель. Важно еще, чтобы здесь отдыхали, набирались сил, наслаждались природой все, кто может относиться к природе по-человечески.

Судя по наплыву отдыхающих, особенно летом, желающих провести на островах свободные часы более чем достаточно: приезжают семьями. Дело за малым – сделать так, чтобы этот отдых был удобным и по-настоящему комфортным.

Цивилизованная парковка у входа в заказник – само ее появление наверняка сильно убавит количество автомобилей, спрятанных под ивами у самой воды. Контейнеры для мусора – шанс в разы сократить количество граждан, привыкших оставлять его на месте пикников. Специально отведенные места для костров – возможность оградить природу от граждан, которые сегодня, невзирая на запреты, жарят шашлыки и пекут картошку где попало, рискуя спалить все вокруг.

Насколько выиграют «Волжские просторы», если здесь все-таки появятся обустроенные экологические тропы и маршруты! Фото: © Екатерина Котова

А насколько выиграют «Волжские просторы», если здесь все-таки появятся обустроенные экологические тропы и маршруты! С местами для отдыха, кострищами, разные по сложности и протяженности, с картами-схемами и указателями для ориентирования на местности. Эдакий татарстанский вариант знаменитого финского национального парка «Нууксио»!

Поверьте, природа у нас ничуть не хуже. Если ее не губить…

Ленар Кашапов, начальник государственного природного заказника «Волжские просторы»:

«На территории заказника мы ежедневно проводим рейдовые мероприятия. Всего нас десять человек, работаем двумя группами. Одна «покрывает» зеленодольскую сторону, вторая – сторону Казани, Лаишевского района, Верхний Услон и часть Камского Устья. Эти мероприятия направлены на выявление фактов браконьерства и нарушения режима охраняемой территории. В нашем распоряжении есть квадрокоптер, в том числе для ночной съемки, прибор ночного видения, тепловизор. Все это мы используем в своей работе.

В основном заказник «Волжские просторы» включает в себя акваторию Волги, ее берег не относится к нашей юрисдикции. Единственным местом, где территория заказника проходит по береговой линии и возможен заезд автотранспорта, является земля в районе полуострова Щурячий, недалеко от поселка Займище. Там мы также проводим рейды, отслеживаем нарушителей режима – тех, кто заезжает на территорию заказника на машинах. С ними проводится профилактическая беседа, составляется протокол административного правонарушения в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ, где прописано, что заезд, стоянка, разведение костров, организация лагерей на территории заказника запрещены. За все это предусмотрено административное наказание – штраф от 3 до 4 тысяч рублей».

«Возможно, скоро в этом месте будут созданы условия для культурного отдыха граждан, организован централизованный сбор мусора, а неподалеку – стоянка» Фото: © Екатерина Котова

В настоящее время Госкомитетом РТ по биоресурсам совместно с администрацией местного самоуправления поселения, которому принадлежат данная земля, прорабатывается вопрос благоустройства территории. Возможно, скоро в этом месте будут созданы условия для культурного отдыха граждан, организован централизованный сбор мусора, а неподалеку – стоянка, чтобы у автомобилистов больше не возникало желания нарушать границы заказника.

Екатерина Котова