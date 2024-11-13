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Общество 13 ноября 2024 13:21

Волынец заявила, что цель закона о запрете пропаганды чайлдфри - победить ложные ценности

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Закон о запрете пропаганды чайлдфри направлен на победу здравого смысла над ложными ценностями. Причем данный законопроект не обязывает никого рожать. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, чьи слова приводит телеканал RT.

«Он (закон – прим. «Т-и») направлен на реализацию указа президента России (Владимира Путина) и вообще на победу здравого смысла над ложными ценностями, которые нам пытаются навязать наши геополитические партнёры», - отметила Волынец.

Спикер подчеркнула, что пропаганда чайлдфри особенно зловредна в отношении детей и молодёжи, на которых фокусируют свое внимание Запад.

При этом цель закона – не заставить людей рожать, а просто запретить пропагандировать саму идею добровольного отказа от рождения детей, объяснила Волынец.

Также она подчеркнула, что пропаганда усиления господдержки семей с детьми является лучшем стимулом для рождения детей и в целом семейного образа жизни.

#Ирина Волынец #закон #запрет #пропаганда
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