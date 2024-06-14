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Волынец запустила соцопрос о летнем отдыхе в детских лагерях
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Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пригласила татарстанцев принять участие в социологическом опросе, направленном на улучшение условий в детских лагерях отдыха.
«Дети уже находятся в лагерях, а где-то уже первая смена закончилась, есть первые впечатления, идеи, а это значит, что пора подключиться к нашему соцопросу, чтобы детские лагеря стали еще лучше», — написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале.
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