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Общество 14 июня 2024 14:34

Волынец запустила соцопрос о летнем отдыхе в детских лагерях

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Волынец запустила соцопрос о летнем отдыхе в детских лагерях
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пригласила татарстанцев принять участие в социологическом опросе, направленном на улучшение условий в детских лагерях отдыха.

«Дети уже находятся в лагерях, а где-то уже первая смена закончилась, есть первые впечатления, идеи, а это значит, что пора подключиться к нашему соцопросу, чтобы детские лагеря стали еще лучше», — написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале.

Поделиться впечатлениями могут как взрослые, так и дети.

#Ирина Волынец #детский отдых
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