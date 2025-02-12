Волынец предложила снизить возраст уголовной ответственности за изнасилование детей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с законодательной инициативой о запрете условно-досрочного освобождения (УДО) для осужденных, включая несовершеннолетних, за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей. Омбудсмен также предложила рассмотреть возможность понижения возраста уголовной ответственности за такие преступления.

«Мы выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ о невозможности выйти по условно-досрочному освобождению тем преступникам, которые преступили закон в отношении жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей», – рассказала Волынец корреспонденту «Татар-информа».

«Некоторые насильники могут быть 14-летними подростками, и важно обсудить возможность привлечения их к ответственности», – добавила она. При этом Волынец подчеркнула, что решение о снижении возрастного порога будет приниматься экспертным сообществом.

Детский омбудсмен также привела в пример инициативу главы СК России Александра Бастрыкина, который предложил снизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних за распространение наркотиков.

«Таким же образом стоит поступать в случае преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, если они совершаются несовершеннолетними, которые прекрасно осознают, что им за это ничего не будет. Поэтому предлагаем рассмотреть эти вопросы в целях защиты прав наших детей, в том числе на половую неприкосновенность», – заключила она.