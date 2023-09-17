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Руc Тат
Политика 17 сентября 2023 09:38

Волынец восхитилась стендом Татарстана на Восточном экономическом форуме

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Волынец восхитилась стендом Татарстана на Восточном экономическом форуме

Татарстан стал единственным не дальневосточным регионом, который представил отдельный стенд на Восточном экономическом форуме. Его площадка расположилась в центре одного из этажей Дальневосточного федерального университета и, оформленная панно из живых цветов, приковывала к себе взгляды участников. Об этом, делясь впечатлениями о ВЭФ-2023, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Среди экспонентов особое внимание привлекает стенд Татарстана, — написала она в своем телеграм-канале. — И дело не только в том, что он стоит в самом центре одного из этажей главного корпуса <...>. Интереснее другое: Татарстан — единственный из российских субъектов, находящихся не на Дальнем Востоке, который привез на ВЭФ отдельный стенд. И это тоже говорит о многом».

Ажиотаж у гостей форума вызвало и присутствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова — чтобы сделать фото с ним, у стенда заранее выстроилась очередь. «Вот что значит настоящая популярность», — отметила Волынец.

Одним из главных событий прошедшего форума, добавила она, стало пленарное заседание с Президентом России Владимиром Путиным, которое продлилось три часа. Само событие включало несколько десятков мероприятий, в которых принимали участие зарубежные лидеры.

«В выступлении, посвященном актуальным вопросам демографической политики, особый акцент я сделала на важности инвестиций в развитие социальной поддержки семей с детьми и необходимости принятия федерального закона о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи, поделилась опытом Татарстана», — поделилась Волынец.

Оценила детский омбудсмен Татарстана и площадку, на которой проходил ВЭФ, — здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Фото, видео: уполномоченный по правам ребенка в РТ

#Ирина Волынец #ВЭФ
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