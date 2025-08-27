Волынец: В Татарстане многодетные семьи могут получить скидки при оплате за детсад

Многодетные семьи могут получить скидки при оплате за детский сад, сообщила «Татар-информу» Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

По ее словам размер компенсации части родительской платы за детсад зависит от количества детей.

«Так, на первого ребенка размер компенсации составляет 20% от среднего размера родительской платы, на второго ребенка – 50%, а на третьего и последующих детей – 70%», – сказала детский омбудсмен.

Также для семей, среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей в месяц, предусмотрена дополнительная компенсация части родительской платы за детсад.

«Чтобы оформить льготу, нужно подать заявление через портал "Госуслуги" или лично в МФЦ или управление образования. Льгота начнёт действовать со следующего месяца», – разъяснила Волынец.

Она отметила, что для многодетных семей в Татарстане предусмотрены награды – символ материнской славы и родительской доблести.

Еще в республике действуют особые награды, которые отмечают заслуги и труд многодетных родителей: Медаль «Ана даны – Материнская слава» (Учреждена Законом РТ от 06.12.1999 № 2492).

«Это высшая награда, которой удостаиваются матери — жительницы Татарстана, родившие и воспитавшие пять и более детей. При награждении учитывается добросовестное отношение к воспитанию детей и обеспечение их здоровья, образования и всестороннего развития», – рассказала Волынец.

Медаль «Родительская доблесть» (Учреждена Законом РТ от 27.12.2021 № 106-ЗРТ).

«Эта медаль вручается родителям, воспитавшим семь и более детей, как признание высокого вклада в развитие семьи и общества», – отметила Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Она напомнила, что решение о награждении принимает Раис РТ Рустам Минниханов на основании ходатайств и предложений Комиссии по государственным наградам.

«Важно, что Рустам Нургалиевич Минниханов вместе с супругой ежегодно принимают личное участие в торжественной церемонии вручения наград, что подчеркивает высокое уважение к удостоенным наград многодетных родителям», – добавила Волынец.

Кроме чествования, подчеркнула детский омбудсмен, обладатели этих наград получают денежные выплаты и льготы — например, единовременное вознаграждение, ежемесячную помощь и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

«Эти награды — заслуженное признание труда и великого вклада многодетных семей в будущее Татарстана», – резюмировала Волынец.