Волынец: В Татарстане детская инфраструктура развита лучше, чем в других регионах России

В Татарстане детская инфраструктура развита намного лучше, чем в других регионах России, что делает республику привлекательной для переезда семей с детьми. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец в разговоре с журналистом «Татар-информа».

«В Татарстан переезжает очень много семей с детьми, а также семей, которые только собираются стать родителями, потому что в нашей республике все, что связано с инфраструктурой детства, развито гораздо лучше, чем в большинстве регионов России», – отметила собеседник агентства.

Она отметила, что часть людей принимают решение о переезде спонтанно, а другая часть, заранее изучив республику, переезжает «на постоянку» целенаправленно.

«Не всегда люди даже сами понимают, навсегда они приехали или нет, но просто приезжают и остаются. Кто-то приезжает на заработки и остается, а кто-то сразу переезжает с целью жить постоянно, потому что уже прозондировал почву», – добавила Волынец.