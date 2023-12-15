Волынец рассказала о влиянии ВОЗ на демографию в России

В Московском парламентском центре провели круглый стол, на котором обсудили влияние Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на внутреннюю политику и демографические процессы в России. На этом мероприятии детский омбудсмен в РТ Ирина Волынец выступила с докладом на тему «Влияние регламента ВОЗ на здоровье. Анализ из практики Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан».

Среди обсуждаемых вопросов: аспекты членства России в ВОЗ, влияние ВОЗ на демографическую ситуацию в стране, взаимодействие в период пандемии, перспективы создания альтернативной международной структуры здравоохранения на базе дружественных стран.

В дискуссии участвовали академики, доктора медицинских, юридических наук, руководители общественных объединений, общественные деятели, депутаты Мосгордумы (МГД) и Госдумы (ГД), представители министерств и ведомств.

По итогам обсуждения разработали резолюцию, адресованную в Совет безопасности, МИД РФ, Минздрав РФ, профильные комитеты Госдумы, Совет Федерации (СФ), председателям ГД и СФ.

Организаторы мероприятия — председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов и член комиссии МГД по экономической и социальной политике Екатерина Енгалычева.