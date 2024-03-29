Волынец раскритиковала опеку Набережных Челнов, из-за которой ребенок попал в интернат

Детский омбудсмен Ирина Волынец раскритиковала органы опеки Набережных Челнов, из-за которых ребенок попал в интернат. Об этом уполномоченный по правам ребенка в РТ рассказала на 52-м заседании Госсовета РТ.

«Бездействие опеки Набережных Челнов привело к тому, что ребенок, которого до семи лет воспитывала няня, заменив ему мать, нежелающую общаться с сыном, был насильно отправлен к биологической матери в Москву. А опека вместо иска о лишении родительских прав содействовала передаче ребенка, по сути, к постороннему для него человеку, которому он и впоследствии оказался не нужен», – заявила спикер.

По словам Волынец, уже три года ребенок живет в школе-интернате, откуда его не забирают даже на выходные и каникулы. При этом его бывшая няня пытается усыновить мальчика или хотя бы получить возможности общаться с ним, но не может добиться результата.

«Этой вопиющей ситуации можно было бы избежать, если бы сотрудники опеки работали добросовестно. Все эти годы ребенок находится в учреждении при живой матери. И это по-настоящему страшно», – подчеркнула детский омбудсмен.

Она добавила, что на органах опеки лежит особая ответственность за детей-сирот. «Видим проблему текучки, нехватки кадров. И наша задача – найти оптимальные способы подготовки и поддержки сотрудников опеки. В руках опеки часто находится судьба ребенка», – заключила спикер.