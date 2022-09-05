Волынец: Психические заболевания заняли I место в первичной инвалидности детей Татарстана

В последние четыре года психические расстройства и расстройства поведения занимают первое место в структуре первичной инвалидности среди детей в Татарстане. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Фото: предоставлено Ириной Волынец

«Одной из актуальных проблем на сегодня является интеграция детей с расстройством аутистического спектра, другими ментальными заболеваниями в общество, формирование условий для их развития, взаимодействия с другими людьми и окружающим миром», – сказала детский омбудсмен.

В связи с этим, по ее словам, уполномоченным инициирована реализация общественного проекта «Ментальное здоровье». Его цель заключается в создании системы межведомственного сопровождения детей и взрослых, имеющих различные ментальные нарушения, в том числе расстройства аутистического спектра, на протяжении всей жизни.

«Особенностью реализации проекта стало создание единой системы помощи, объединяющей три компетенции – три сообщества», – отметила Волынец.

Она уточнила, что речь идет о сообществе родителей детей, имеющих нарушения в развитии, и взрослых людей с различными формами инвалидности. Второе – профессиональное сообщество специалистов в области здравоохранения, образования, социальной защиты и других областей деятельности. В третье сообщество входят органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые могут создать условия для успешного функционирования всей системы поддержки людей с инвалидностью.

«В межведомственном взаимодействии разработаны параметры мониторинга с точки зрения наличия потребностей у детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями для разработки концепции проекта», – подчеркнула детский омбудсмен.

Она добавила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов согласовал выделение 200 млн рублей на мероприятия проекта.