news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 декабря 2024 15:43

Волынец призвала запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

Скопировать ссылку
Волынец призвала запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями
Ирина Волынец
Фото: © «Татар-информ»

В России необходимо запретить пользоваться социальными сетями детям младше 14 лет. Соответствующее обращение в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства направила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Также детский омбудсмен Татарстана предлагает разрешить пользоваться соцсетями подросткам в возрасте от 14 до 17 лет только с согласия родителей.

«Подавляющее большинство родителей в России поддерживают нашу идею. Осталось только на законодательном уровне ее ввести, о чем мной было направлено соответствующее письмо в профильный комитет Госдумы», – сказала Волынец в эфире «Изолента Live».

Одной из причин необходимости введения подобного запрета, по мнению детского омбудсмена, служит вовлечение детей в деструктивную деятельность посредством социальных сетей.

«Это и террористическая деятельность, это и сообщества криминальные, которые благодаря интернету через соцсети вовлекают детей в свои недра, затягивают их, это и суицидальное поведение», – пояснила Волынец.

#Ирина Волынец #уполномоченный по правам ребенка в рт #соцсети #дети
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100