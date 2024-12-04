Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Волынец призвала запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями
В России необходимо запретить пользоваться социальными сетями детям младше 14 лет. Соответствующее обращение в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства направила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.
Также детский омбудсмен Татарстана предлагает разрешить пользоваться соцсетями подросткам в возрасте от 14 до 17 лет только с согласия родителей.
«Подавляющее большинство родителей в России поддерживают нашу идею. Осталось только на законодательном уровне ее ввести, о чем мной было направлено соответствующее письмо в профильный комитет Госдумы», – сказала Волынец в эфире «Изолента Live».
Одной из причин необходимости введения подобного запрета, по мнению детского омбудсмена, служит вовлечение детей в деструктивную деятельность посредством социальных сетей.
«Это и террористическая деятельность, это и сообщества криминальные, которые благодаря интернету через соцсети вовлекают детей в свои недра, затягивают их, это и суицидальное поведение», – пояснила Волынец.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»