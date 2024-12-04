Волынец призвала запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

Ирина Волынец

Фото: © «Татар-информ»

В России необходимо запретить пользоваться социальными сетями детям младше 14 лет. Соответствующее обращение в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства направила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Также детский омбудсмен Татарстана предлагает разрешить пользоваться соцсетями подросткам в возрасте от 14 до 17 лет только с согласия родителей.

«Подавляющее большинство родителей в России поддерживают нашу идею. Осталось только на законодательном уровне ее ввести, о чем мной было направлено соответствующее письмо в профильный комитет Госдумы», – сказала Волынец в эфире «Изолента Live».

Одной из причин необходимости введения подобного запрета, по мнению детского омбудсмена, служит вовлечение детей в деструктивную деятельность посредством социальных сетей.

«Это и террористическая деятельность, это и сообщества криминальные, которые благодаря интернету через соцсети вовлекают детей в свои недра, затягивают их, это и суицидальное поведение», – пояснила Волынец.