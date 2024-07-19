Волынец призвала не допустить концерт певца Кишлака в Казани

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила против проведения концерта певца Кишлака (Максима Фисенко) в Казани 26 июля. В комментарии журналисту «Татар-информа» она отметила, что получила множество обращений от горожан.

«Читая ваши обеспокоенные обращения, инициировала проверку прокуратуры Казани с целью запрета концерта исполнителя, в текстах песен которого содержатся пропаганда запрещенных в России веществ и нетрадиционных ценностей, а также нецензурные высказывания», — заявила детский омбудсмен.

Письма с призывом запретить концерт она направила в адрес министра культуры Татарстана Ирады Аюповой и прокурора Казани Олега Дроздова. Тексты обращений есть в распоряжении «Татар-информа».

«Принимая во внимание изложенное, с целью исключения негативного влияния на психоэмоциональное развитие детей и молодежи, исключения возможного вовлечения в деструктивное поведение несовершеннолетних прошу вас, уважаемый Олег Анатольевич, принять меры прокурорского реагирования по отмене концерта», — отмечается в письме, направленном прокурору.