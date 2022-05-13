Волынец представила проекты Татарстана на фестивале «Счастье в детях» в Беларуси

Уполномоченная по правам ребенка в РТ Ирина Волынец выступила на Международном фестивале поддержки семьи, материнства и детства «Счастье в детях», проходящем в Беларуси. Она презентовала проекты Татарстана, направленные на укрепление института семьи.

В частности, Волынец представила проект «Точка трезвости» для лечения родителей от алкогольной зависимости и проект «Ментальное здоровье», который направлен на помощь семьям, где дети или родители страдают расстройствами аутистического спектра.

«Белорусы и россияне — братские народы, Республика Беларусь является стратегическим геополитическим партнером России. Нас объединяют общие цели, и одной из главных задач сегодня является укрепление семьи и традиционных семейных ценностей. Это основа развития и процветания наших стран и нашей дружбы. Сейчас самое время задуматься об импортозамещении смыслов, сконцентрироваться на главном, что есть в жизни каждого из нас», — поделилась своим видением ситуации Ирина Волынец на пленарном заседании форума.

Форум «Счастье в детях» проходит в эти дни в Бобруйске, главная тема обсуждения — «Актуальные этические проблемы семьи: пути их решения, демографическая безопасность».

Организаторы ставят цель объединения усилий различных ведомств двух стран по укреплению традиционных семейных ценностей, ориентированных на рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни и преемственность поколений. В мероприятии принимают участие политики, общественные и государственные деятели России и Беларуси.