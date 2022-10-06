Волынец представила проект «Ментальное здоровье» на съезде детских омбудсменов России

Общественный проект из Татарстана «Ментальное здоровье», который стартовал при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, представила детский омбудсмен республики Ирина Волынец на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка.

На секции под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Машковцова Волынец рассказала о проводимом в Татарстане социологическом исследовании, участниками которого стали более 1 тыс. родителей особенных детей, и пригласила регионы страны присоединиться к этой работе.

Результаты исследования показали, что в большинстве случаев (43,2%) заболевание ментального характера у детей было диагностировано в возрасте от трех до семи лет. На вопрос «Интегрирован ли ребенок в общество?» 25% ответили, что ребенок полностью интегрирован. Почти половина (49,2%) заметили, что ребенок интегрирован частично, может играть с другими детьми, посещает различные занятия. А 25% опрашиваемых констатировали, что ребенок не интегрирован в общество.

Важным представляется анализ ответов на вопрос о качестве предоставляемых услуг. В частности, 75% респондентов отметили, что удовлетворены качеством образовательных услуг. При этом треть опрашиваемых отметили, что есть к чему стремиться. Удовлетворены качеством реабилитационных услуг 58%.

Детский омбудсмен Татарстана выразила готовность к совместной межрегиональной работе, которая будет способствовать решению выявленных проблем.

Проект «Ментальное здоровье» направлен на межведомственное сопровождение детей и взрослых, имеющих нарушения в ментальной сфере, включая и расстройства аутистического спектра. Проект охватывает все периоды жизни человека с аутизмом и иными ментальными заболеваниями, позволяет организовать необходимую поддержку на каждом этапе.