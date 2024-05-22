Волынец предложила запретить продажу сигарет и вейпов россиянам младше 21 года

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстана Ирина Волынец предложила запретить россиянам младше 21 года продажу сигарет, а также кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции. С такой инициативой омбудсмен обратилась к заместителю Председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ Анне Кузнецовой.

«Мы смотрим на опыт других стран, где запрещена продажа сигарет и других никатиносодержащих веществ лицам до 21 года по настоятельной рекомендации медиков. Но и наши медики, и медики Всемирной организации здравоохранения утверждают, что курение является причиной большого количества смертей во всем мире. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и онкология, и заболевания органов дыхания. Никотин вообще в любом виде, не только в сигаретах, но в вейпах и кальянах очень вреден», – считает детский омбудстмен.

Она отметила, что буквально на днях в Ирландии курение приравняли к алкоголю.

Волынец также указала, что в 18 лет ни юноши, ни девушки еще не осознают пагубного влияния никотина на свой организм.

«В 21 год человек более зрелый, как физически, так и психологически. Поэтому нами и был инициирован этот запрет. Мы обратились не только к Анне Кузнецовой, но и к члену Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей от Татарстана Татьяне Ларионовой. Очень надеемся, что нас поддержат», – отметила она.

В своем обращении к вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой Волынец привела статистику, согласно которой каждый год от никотиновой зависимости умирают восемь миллионов человек. При этом 1,3 млн из жертв табакокурения скончались в результате воздействия вторичного табачного дыма, то есть от пассивного курения.