Волынец предложила выплачивать родителям не менее 20 тыс. рублей перед Днем знаний

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец предложила всем родителям школьников выплачивать 20 тыс. рублей перед Днем знаний. Причем такую материальную поддержку, по ее мнению, нужно оказывать всем семьям, независимо от уровня дохода.

«Я считаю, что нужно всем родителям школьников выдавать пособия перед 1 сентября, вне зависимости от фактора нуждаемости семьи. В размере не менее 20 тыс. рублей. Для того, чтобы сборы в школу не были для семьи стрессом», - цитирует Волынец радиостанция «Говорит Москва».

Она отметила, что некоторые родители вынуждены брать кредиты, чтобы собрать ребёнка в школу, потому что одежда и прочие школьные товары обходятся в «кругленькую сумму». Однако потом эти займы приходится целый год выплачивать, что отравляет 1 сентября и детство в целом, резюмировала детский омбудсмен.