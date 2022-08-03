Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в РФ

В России необходимо на законодательном уровне ввести запрет на пропаганду трансгендерности. Это поможет защитить здоровье населения, его нравственную и психическую безопасность. С такой инициативой к главе Минздрава России Михаилу Мурашко обратилась детский омбудсмен в РТ, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

По мнению Волынец, популяризация трансгендерности опасна для развития населения России, причем не только молодежи, которая еще не способна критически оценить такую информацию, но и взрослых граждан. «И ставит под удар здоровье населения страны, демографии в целом», — говорится в письме.

Она указала, что семья, материнство и детство — ценности, включенные в Конституцию России. Именно благодаря им, подчеркивает Волынец, обеспечивается непрерывность поколений, сохранение и развитие многонационального народа России. Поэтому законодательный запрет позволит обеспечить «нравственную и психическую безопасность общества».

«Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу введения законодательного запрета на пропаганду трансгендерности. В свою очередь, выражаю готовность принятия участия в заседаниях рабочей группы по обозначенной инициативе», — заявила детский омбудсмен.