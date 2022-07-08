Волынец предложила в обязательном порядке предупреждать о вреде абортов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила в обязательном порядке информировать о вреде абортов при упоминании случаев прерывания беременности. Об этом она рассказала «Татар-информу».

Подобное предупреждение, уверена Волынец, следует демонстрировать предупреждение во время показа передач, фильмов и других материалов, где упоминаются аборты. По ее словам, российские женщины «имеют право знать о том, что искусственное прерывание беременности это вовсе не безобидная медицинская процедура, а грубое вмешательство в организм».

«Направила заявления в адрес Минздрава, Роскомнадзора, руководителям профильных комитетов Госдумы по женщинам и детям и по здравоохранению — Нине Останиной и Дмитрию Хубезову», — уточнила детский омбудсмен РТ.

К негативным последствиям абортов Волынец отнесла нарушение гормонального фона, механические повреждения детородных органов, психологическую травму (вплоть до суицидальных действий) и системной сбой в работе репродуктивной системы (вплоть до бесплодия).

«Считаю символичным, что эту инициативу мы вносим в День семьи, любви и верности. В этом году этот праздник мы впервые отмечаем официально в соответствии с указом Президента России [Владимира Путина], который недавно напомнил всем нам, что нас должно быть много и мы должны быть здоровыми», — подчеркнула детский омбудсмен Татарстана.

При этом в адресованном министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко обращении Ирина Волынец предложила, в том числе в контексте реализации национального проекта «Демография», сообщать о связанных с прерыванием беременности рисках «посредством использованием текстовой информации по аналогии с требованием в отношении табачной и алкогольной продукции о том, что „аборт опасен для Вашего здоровья“ и „аборт убивает“».

Отдельно Волынец обратила внимание на существующую, по ее мнению, связь этой проблемы и задачи укрепления государства. «Снижение рождаемости является угрозой демографической безопасности России. Крепкая здоровая семья, являющаяся основой сильного государства, невозможна без сохранения репродуктивного здоровья», — убеждена она.