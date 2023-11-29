Волынец предложила снять ограничение по учёту страхового стажа у многодетных мам

Детский омбудсмен в РТ Ирина Волынец предложила отменить ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитывающих пятерых и больше детей. Соответствующее обращение уже отправили первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, пишет RT.

Волынец отмечает, что законом «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. При этом пенсионные коэффициенты начисляют максимум за четырёх детей.

Как следствие, говорит спикер, матери, которые родили и воспитывают пятеро и более детей, находятся в отпуске по уходу за ними в заведомо невыгодных для себя условиях. То есть пенсия у таких мам наоборот меньше, из-за того, что им не учитывают время ухода за, например, пятым ребенком.

В связи с этим, Волынец просит Буцкую внести предложенные ее изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях».