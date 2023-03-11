Волынец предложила с детского сада готовить девочек к семейной жизни

Чтобы сформировать у детей духовно-нравственные ценности и подготовить их к семейной жизни, необходимо проводить дополнительные занятия с ними уже с детского сада, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Особенно она призвала обратить внимание на девочек и на работу по их подготовке к созданию семьи. По ее мнению, эти темы заслуживают внимания при реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, которую Кабмин РФ утвердил в декабре прошлого года.

Свои предложения Волынец опубликовала в телеграм-канале, перечислив несколько пунктов, которые, по ее мнению, помогут подготовить детей к семейной жизни. Так, на всех ступенях – от детского сада до подросткового клуба – необходимо внедрять программы подготовки девочек и девушек к семейной жизни «на основе традиционных российских ценностей», считает она.

«[Необходимо] включение во внеурочную деятельность в школах, техникумах, учреждениях молодежной политики занятий в кружках, секциях по формированию практических навыков ведения домашнего хозяйства, формирование ответственного отношения к репродуктивному здоровью и поведению», – написала Волынец, подчеркнув, что особого внимания заслуживают выпускницы детских домов.

Напомним, в декабре Правительство утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. В числе прочего документ направлен на обеспечение принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и создание равных возможностей для их реализации.