Волынец предложила разрешить тратить маткапитал на отдых детей в санаториях

Многие родители хотели бы потратить часть материнского капитала на санаторный отдых детей. Подобное разрешение стало бы хорошей поддержкой для российских семей, уверена уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Ко мне обращаются многие родители с просьбой содействия выделения путевок в санатории для того, чтобы ребенка восстановить, но, как правило путевок выделяется меньше, чем есть потребность и желание родителей. Поэтому, если средства материнского капитала будут направлять на санаторно-курортное лечение, это было бы здорово», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Детский омбудсмен подчеркнула, что это нововведение будет особенно важно для детей с инвалидностью и различными заболеваниями.

«Были направлены соответствующие письма в Минздрав и в Минтруд, в профильные комитеты Госдумы, мы рассчитываем на положительное решение», — отметила она.