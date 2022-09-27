Волынец предложила ежегодно выплачивать по 100 тыс. рублей многодетным

Разрешить многодетным семьям направлять маткапитал на покупку автомобилей, пользоваться бесплатными парковками и выплачивать им по 100 тыс. рублей каждый год предложила сегодня уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Общая убыль населения в России за последние два года составляет 1 млн человек в год. Если будет и дальше продолжаться таким же образом, то к концу столетия нас останется около 60-70 млн человек», – сказала она в прямом эфире на площадке Региональной общественной приемной «Единая Россия» в Татарстане.

Спикер считает, что решить демографический кризис в стране поможет рост числа многодетных семей. А для того чтобы таких семей стало больше, нужно принять закон об их социальной и правовой поддержке.

«Меры поддержки в разных регионах для многодетных существенно отличаются. Если в Москве семья считается многодетной до достижения младшим ребенком 16 лет или окончания им обучения в школе, то в подавляющем числе других регионов семья перестает быть многодетной, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Я уже в марте следующего года перестану быть многодетной, несмотря на то, что у меня четверо детей, потому что второму ребенку исполняется 18 лет», – сообщила Ирина Волынец.

Главный упор в проекте закона «Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации», по ее словам, делается на материальную поддержку.

«С рождением каждого последующего ребенка уровень жизни семьи должен повышаться, а не понижаться. Тогда многодетность станет престижной и модной, а наши матери и отцы будут понимать, что каждый новый ребенок – это не иждивенец. Этот важный момент должен быть отражен в законодательстве», – подчеркнула детский омбудсмен.

Она напомнила, что выступает за расширение оснований расходования материнского капитала.

«Машину еще не разрешили покупать, но, я думаю, что это дело обозримого будущего», – отметила Волынец.

Уполномоченный напомнила, что недавно уже предлагала сформировать жилищный фонд для предоставления жилья по соцнайму многодетным семьям. В этом вопросе есть положительный опыт у Татарстана, где жильем обеспечиваются родители с пятью и более детьми. В 2021 году на эти цели было направлено более 220 млн рублей, выдано 47 сертификатов. Однако этих мер недостаточно, считает спикер.

«Необходимо всячески повышать меры соцподдержки многодетных семей. Поэтому необходимо Правительству жилищными сертификатами обеспечить все семьи, где пятеро и более детей», – подчеркнула Волынец.

Она еще раз напомнила о проблеме бесплатного предоставления земель для многодетных и нехватке таких участков в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске.

«Отмечается рост количества многодетных семей, не получивших земли по причине несогласия из-за непривлекательности местоположения участков, отсутствия инженерной и транспортной инфраструктуры», – заметила спикер.

В заключение участница прямой трансляции отметила необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей и роли СМИ в этом вопросе.

«Со всех медиаресурсов на нас идет информация о том, что многодетная семья – это бедность, неблагополучие», – заметила спикер.

Волынец предложила ввести ежегодные выплаты для многодетных семей в размере 100 тыс. рублей, освободить их от платы за проезд на платных автомобильных дорогах и предоставить бесплатные парковки.