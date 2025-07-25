Волынец предложила привлекать к уголовной ответственности блогеров за опасные тренды

Ужесточить ответственность блогеров за пропаганду опасного поведения в интернете предложила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Об этом детский омбудсмен рассказала «Татар-информу».

«Дети забираются на стройки, цепляются снаружи за общественный транспорт. Тренды из интернета подталкивают их к еще более опасным действиям. Сейчас появился новый тренд – селфхарм, когда дети прокалывают себе веки булавкой и выкладывают это в Сеть. Снова появился этот ужасный тренд “убеги или умри”, когда дети стараются как можно ближе пробежать перед автомобилем, который мчится на скорости. Я считаю, что нужно ужесточать ответственность блогеров, которые обучают детей этому, вплоть до уголовной. У них миллионы подписчиков, они зарабатывают на своих видео деньги, и, чтобы привлечь как можно больше подписчиков, публикуют посты с опасной для детей информацией», – рассказывает Ирина Волынец.

Некоторые считают, что нужно наказывать родителей детей, которые повторяют опасные тренды, но детский омбудсмен уверена, таким семьям нужно наоборот помогать.

«Многие родители не знают, что их ребенок подвергается такому влиянию. Пропаганда опасного и деструктивного поведения должна преследоваться по закону», – уверена она.