Волынец предложила премировать медработников, которые отговорят россиянок от абортов

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В России предложили разработать федеральный регламент выдачи Вифлеемского сертификата медикам. Денежный размер сертификата - стоимость прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка.

Как сказала автор инициативы, уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец, сейчас разработка мер по предотвращению абортов – это самый эффективный способ повысить рождаемость в стране. При этом медработникам, которые успешно убеждают женщин отказаться от аборта, можно давать денежные бонусы, рассказала спикер редакции RT.

Она также считает, что надо такие сертификаты ввести на федеральном уровне.

Говоря об истории названия сертификата, Волынец напомнила, что оно связано с одним из эпизодов новозаветной истории о Вифлеемской звезде. История такая: волхвы, увидели звезду на восходе и решили, что родился царь Иудейский. Позже они пришли в Иерусалим, чтобы поклониться ему. Царь Ирод же, узнав, что родился Иисус Христос, увидел в нем соперника и послал в Вифлеем воинов, которым поручил убить мальчиков-младенцев. Однако Иисуса Христа спасли – его семья бежала в Египет. В память об убитых малышах и назвали сертификат Вифлеемский, рассказала Волынец.