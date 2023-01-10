Волынец предложила предоставить многодетным отцам-одиночкам досрочный выход на пенсию

Многодетным отцам, воспитывающим детей в одиночку, необходимо предоставить досрочный выход на пенсию. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Письмо направлено председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, сообщает RT.

Сейчас многодетные отцы-одиночки в России не обладают такой возможностью. Нововведение позволило бы поддержать многодетные семьи, а также повысить статус отцовства, полагает автор письма.

«На основании вышеизложенного прошу вас, уважаемая Нина Александровна, инициировать разработку проекта по внесению изменений в ст. 32 федерального закона „О страховых пенсиях“, предусматривающих досрочный выход на пенсию многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку», — написано в обращении.