Волынец предложила после стрельбы в Казани помогать семьям, где утрачена связь с детьми

Семьи, где фактически утрачена связь родителей с детьми — подростками, не могут считаться благополучными. Возможно, их следует брать на контроль и помогать восстановить доверие. Такое мнение выразила корреспонденту ИА «Татар-информ» Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«У нас называют неблагополучными семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни. А семьи, где родители фактически не общаются с детьми, не интересуются их проблемами, не вызывают опасений. На мой взгляд, это неправильно», — сказала Волынец.

Она напомнила, что совершивший нападение на казанскую гимназию 19-летний Ильназ Галявиев незадолго до преступления поссорился с родителями и стал жить отдельно от них. Также он был отчислен из колледжа при ТИСБИ и не работал.

«С родителями Галявиева мы не общались, поскольку с ними ведутся следственные действия. Преподаватели колледжа при ТИСБИ характеризуют Галявиева как примерного ученика. Он неплохо учился, был вежлив с преподавателями и одногруппниками. Семья никогда не состояла на учете. В поле зрения правоохранительных служб он никогда не попадал. На него не поступало жалоб», — сообщила Волынец.

По ее словам, семейный конфликт мог поспособствовать глубокому личностному кризису у молодого человека, который закончился трагедией.

В Казани 11 мая произошло вооруженное нападение на гимназию № 175. Погибли 7 школьников, еще 18 учеников получили огнестрельные ранения и травмы. Кроме детей погибли двое сотрудников школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.