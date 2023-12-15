Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты «коммуналки», но есть нюанс

Детский омбудсмен в РТ Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг. По ее словам, для таких граждан нужно определить социальный норматив в «квадратах» на каждого жильца. Инициатор подчеркнула, что многодетные семьи будут платить за ЖКХ только, если превысят установленный норматив. Обращение спикера уже отправили первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, пишет RT.

Волынец рассказала, что в России есть указ «О мерах по соцподдержке многодетных семей». В нем прописано, что компенсация расходов по оплате коммунальных услуг – это один из основных видов льгот, предоставляемых государством для таких семей. Она также добавила, что льготы на «коммуналку» этим семьям есть почти везде, но размер и условия получения подобной господдержки отличаются.

Именно поэтому Волынец считает нужным разработать законопроект, в котором не только закрепляется возможность освободить такие семьи от оплаты «коммуналки», но и определяется норматив в квадратных метрах на каждого члена семьи. Если семья данный показатель превысит, то ту часть услуг, которую превысила, и оплатит.