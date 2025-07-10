Волынец предложила оказывать господдержку семьям с детьми независимо от их дохода

Для повышения рождаемости оказывать господдержку семьям с детьми необходимо независимо от уровня их дохода. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Господдержка должна быть без унизительного сбора документов о том, что семья нуждающаяся. Поддержка должна быть на каждого ребенка независимо от уровня дохода семьи», – сказала детский омбудсмен.

Волынец объяснила, что требование разных справок приводит к тому, что люди перестают официально заключать брак, чтобы по документам мама являлась одиночкой.

«Когда требуются все эти справки, то это приводит к тому, что браки не заключаются, женщина становится матерью-одиночкой. Семья живет вместе, но не оформляет свои отношения, не оформляет отцовство ребенку, а это путь в никуда. Получается, что они хотят "отжать" хоть что-то у государства, а фактически семьи этой у нас и нет», – пояснила она.