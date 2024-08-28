Волынец предложила ограничить торговую наценку на канцтовары и школьные принадлежности

В России следует ограничить торговую наценку на канцтовары и школьные принадлежности, особенно перед началом учебного года. Эту меру следует закрепить на законодательном уровне. С такой инициативой выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, пишет Life.

Спикер подчеркнула, что для подготовки детей к школе семьи тратят очень много денег. Причем многодетные и малообеспеченные семьи вообще могут обратиться за кредитом на такие цели.

По данным Росстата, собрать одного ребёнка в школу стоит от 22 до 27 тыс. рублей. Соответственно, если семья многодетная, то сумма увеличивается в разы.

Волынец предлагает следующее: рассмотреть вопрос о льготах для производителей школьных товаров (например, одежды, канцелярии, рюкзаков и прочего), а также ограничить торговую наценку на такие товары.

Она считает, что эти вопросы сильно влияют на решение семьи о рождении новых детей и, как следствие, на демографическую ситуацию в России.