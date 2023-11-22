Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Волынец предложила не учитывать имущество семьи при расчете детского пособия в России
Рассчитывать пособие по случаю рождения и воспитания ребенка, не учитывая имущество семьи, предложила Уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец. Спикер считает, что для рассчета выплат достаточно учесть только общий доход семьи, пишет RT.
Спикер отметила, что всесторонняя поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений повышения рождаемости.
Она также напомнила, что в правительстве РФ утверждали порядок и условия назначения выплаты ежемесячного детского пособия. Однако в распоряжении учитываются обеспечение семьи имуществом, а также занятость родителя.
Тем не менее, инициатива о том, чтобы не учитывать имущественный фактор при назначении пособия, поможет решить проблемы социально-демографической политики и усилит меры соцподдержки семьи, считает Волынец.
Поправки предлагают внести в постановление правительства РФ «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка». Свои предложения спикер уже отправила первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»