Волынец предложила не учитывать имущество семьи при расчете детского пособия в России

Рассчитывать пособие по случаю рождения и воспитания ребенка, не учитывая имущество семьи, предложила Уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец. Спикер считает, что для рассчета выплат достаточно учесть только общий доход семьи, пишет RT.

Спикер отметила, что всесторонняя поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений повышения рождаемости.

Она также напомнила, что в правительстве РФ утверждали порядок и условия назначения выплаты ежемесячного детского пособия. Однако в распоряжении учитываются обеспечение семьи имуществом, а также занятость родителя.

Тем не менее, инициатива о том, чтобы не учитывать имущественный фактор при назначении пособия, поможет решить проблемы социально-демографической политики и усилит меры соцподдержки семьи, считает Волынец.

Поправки предлагают внести в постановление правительства РФ «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка». Свои предложения спикер уже отправила первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.