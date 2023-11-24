Волынец предложила давать молодым семьям сертификаты на проверку репродуктивного здоровья

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с идеей предоставлять молодым семьям сертификаты на медицинские обследования на репродуктивное здоровье. Такую инициативу она озвучила на круглом столе на тему «Молодая семья: проблемы современности и пути решения», который прошел в Минмолодежи РТ.

Детский омбудсмен пояснила, что на сегодняшний день более 20% семей в России являются бесплодными.

«Это следствие многих факторов, сейчас жизнь намного сложнее. Важно ещё и учитывать ментальную составляющую. Пока семья с детьми не станет модным, не будут молодые люди к этому стремиться. Одними призывами здесь обойтись невозможно. Многодетная семья должна стать ориентиром», — уверена Волынец.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова отметила, что на сегодня в России молодые семьи составляют 20% от общего количества зарегистрированных браков. «Это семьи, где хотя бы один из супругов не достиг 35 летнего возраста. Наша общая задача, чтобы доля этих молодых семей возрастало», — подчеркнула парламентарий.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Круглый стол был создан с целью обсудить ключевые риски и ресурсы перестройки ценностных ориентаций молодежи через призму брачно-семейных отношений, рассмотреть основные направления работы по укреплению традиционных семейных ценностей молодежи в рамках проектов, реализуемых в Татарстане.

«На итоговой коллегии ведомства, который прошел с участием Раиса РТ Рустама Минниханова, мы обсуждали вопрос разработки новой подпрограммы „Молодая семья“, которая будет направлена на развитие института семьи. Здесь нам нужна поддержка каждого из вас, чтобы наполнить программу новыми смыслами, приоритетами и мероприятиями», — обратился к участникам стола министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он подчеркнул, что ключевой задачей молодежной политики является поддержка молодых семей. Власти заинтересованы в сохранении и укреплении традиционных семейных ценностей.

Участники встречи обсудили различные темы, включая меры поддержки, социальные исследования, меры медицинской государственной помощи молодых семей, духовное развитие.

Первый заместитель директора медресе «Мухаммадия», имам-хатыйб мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин подчеркнул важность сохранения семейных ценностей.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«В эпоху, когда молодежь ищет ориентиры не в своих предках, не в своих семейных устоях, а в людях, которые помогают им выстраивать личные границы, когда пропали четко прописанные гендерные роли в семье, очень важно поднимать тему сохранения семейных ценностей», — сказал он.

Помощник председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Владимир Луценко посчитал, что главное — создать среду, в которой молодым людям будет комфортно заводить детей.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«На чем строится семья? Первый вопрос — это верность. Если ее не будет, то семья быстро развалиться. Все исходит от веры. Она требует от человека ответственности перед тем, с кем ты живешь. Молодые люди, которые сейчас заключают брак, не хотят об этом говорить», — высказал мнение священнослужитель.

Напомним, 22 ноября был опубликован указ Президента России Владимира Путина, которым 2024-й в стране провозглашен Годом семьи.