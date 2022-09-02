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Ру Тат
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Общество
2 сентября 2022  12:35

Волынец предлагает ввести запрет на пропаганду трансгендерности

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Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец выступила с законодательной инициативой о запрете пропаганды трансгендерности. В условиях демографического кризиса особенно важно пресечь набирающую распространение в молодежной среде моду на трансгендерность заявила она на Всероссийском форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходил на Камчатке.

Волынец выступила еще с рядом предложений и заявлений. Так, она призвала усовершенствовать систему оказания медицинской помощи детям с расстройством аутистического спектра с акцентом на раннюю диагностику и социализацию с помощью проекта «Ментальное здоровье».

Кроме того, она отметила, проект «Точка трезвости», реализуемый по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в РТ, достоин масштабирования на всю Россию профилактикой социального сиротства.

В своем докладе Волынец также подчеркнула, что каждый ребенок, независимо от социального статуса и материального положения семьи, имеет право на здоровое физическое и психологическое развитие.

#Ирина Волынец
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