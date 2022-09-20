Волынец попросила Минздрав России ввести обязательное информирование о вреде абортов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец попросила ввести обязательное информирование населения о вреде абортов при проведении мероприятий, где обсуждаются вопросы прерывания беременности. Соответствующее обращение с просьбой о поддержке детский омбудсмен направила министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

«Тема искусственного прерывания беременности остается сегодня одной из самых острых социальных тем в России. Необходимо понимать, что аборт — это не только медицинская, но и социальная проблема, демонстрирующая уровень нравственности общества», — заявила Волынец в своем обращении.

По ее мнению, указание на вред и последствия проведения процедуры необходимы женщинам, принимающим решение об аборте, чтобы оценить последствия для здоровья и морально-этическую составляющую.

Детский омбудсмен также подчеркнула, что снижение рождаемости является угрозой демографической безопасности России. Она убеждена, что крепкая здоровая семья как основа сильного государства невозможна без сохранения репродуктивного здоровья.

«Аборты становятся причиной возникновения сложностей с репродуктивным и психологическим здоровьем», — резюмировала Волынец.