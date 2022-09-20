news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
20 сентября 2022  18:56

Волынец попросила Минздрав России ввести обязательное информирование о вреде абортов

news_top_970_100

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец попросила ввести обязательное информирование населения о вреде абортов при проведении мероприятий, где обсуждаются вопросы прерывания беременности. Соответствующее обращение с просьбой о поддержке детский омбудсмен направила министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

«Тема искусственного прерывания беременности остается сегодня одной из самых острых социальных тем в России. Необходимо понимать, что аборт — это не только медицинская, но и социальная проблема, демонстрирующая уровень нравственности общества», — заявила Волынец в своем обращении.

По ее мнению, указание на вред и последствия проведения процедуры необходимы женщинам, принимающим решение об аборте, чтобы оценить последствия для здоровья и морально-этическую составляющую.

Детский омбудсмен также подчеркнула, что снижение рождаемости является угрозой демографической безопасности России. Она убеждена, что крепкая здоровая семья как основа сильного государства невозможна без сохранения репродуктивного здоровья.

«Аборты становятся причиной возникновения сложностей с репродуктивным и психологическим здоровьем», — резюмировала Волынец.

#Ирина Волынец #аборты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100