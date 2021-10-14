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Ру Тат
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14 октября 2021  09:40
Арсений Каримов

Волынец объяснила, почему предлагает ужесточить наказание для педофилов до пожизненного

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Педофилия — это психическое отклонение, которое невозможно вылечить. Поэтому для совершающих соответствующие действия наказанием должно стать пожизненное заключение. Таким мнением в интервью с главным редактором ИА «Татар-информ» Ринатом Билаловым поделилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Я выступила с инициативой об ужесточении наказания педофилам до пожизненного. Потому что педофилия не лечится, не исправляется в оздоровительном учреждении. Это системное тяжелое отклонение. Много обсуждается эта тема. Количество таких преступлений на территории РФ выросло», — заявила собеседница агентства.

По словам Волынец, на посту омбудсмена в Татарстане она уже сталкивалась с этой проблемой. Однако удалось вовремя принять меры и избежать наихудшего варианта развития событий. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

#детский омбудсмен рт #ирина волынец
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