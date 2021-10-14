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Ру Тат
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14 октября 2021  08:30
Арсений Каримов

Волынец объяснила, чем опасны концерты Моргенштерна для детей

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Рэпер Моргенштерн пропагандирует в своих песнях распущенность, наркотики и легкую наживу. На детей, у которых психика только формируется, подобное творчество может оказать крайне негативное влияние. Такое мнение в интервью с главным редактором ИА «Татар-информ» Ринатом Билаловым высказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«По Моргенштерну уже провели экспертизу. Доказано, что в его песнях есть пропаганда наркотиков. Несмотря на то, что на его концертах стоит возрастное ограничение 18+, мне не очень понятно, как технически проверять документы у каждого приходящего», — заметила детский омбудсмен РТ.

«Более того, как нечто крутое преподносится распущенность, насилие, алкоголизм. Также в его песнях пропагандируется легкий заработок. Создается образ лидера общественного мнения. У каждого ребенка должен быть значимый взрослый. Хорошо, если это родитель. Но если контакт не налажен, то им может стать как раз один из этих исполнителей. Тогда всё, что они говорят, воспринимается за чистую монету», — уверена собеседница агентства.

По мнению Ирины Волынец, даже молодой человек, которому уже исполнилось 18 лет, может начать комплексовать и считать себя неудачником, потому что у него нет тех огромных денег, о которых поет Моргенштерн. Такой образ мышления тоже очень опасен и может подтолкнуть на преступление, добавила она.

#ирина волынец
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