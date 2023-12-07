Волынец обвиняет российских пионеров дэт-метала в пропаганде нацизма

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обвиняет лидера российской рок-группы «KRUGER» в пропаганде нацизма. Об этом омбудсмен сообщает в своем Telegram-канале.

Волынец пишет, что рок-музыкант Александр «Хамер» Коновалов использует нацистскую атрибутику в «абсолютно дьявольском перфомансе». Коллектив, по словам детского омбудсмена, имитирует религиозные обряды и эксплуатирует церковную тематику в своих произведениях.

«Коновалов пропагандирует тот самый нацизм, в борьбе с которым на СВО сейчас гибнут наши ребята. Этот извращенец размещает свои дикие художества в общем, в том числе и для детей, доступе в YouTube и VK. Причем распространением националистической и нацистской идеологии Коновалов занимается аж с 2018 года», – пишет Волынец.

Детский омбудсмен подчеркивает, что в видеоклипах группы «KRUGER», на которые жалуются родители, красуется железный крест Третьего Рейха, а клип «Святая Русь», по мнению Волынец, снят словно для того, чтобы «наверняка пробить даже самое железобетонное дно». Она также добавила, что на одном из выступлений лидер коллектива использовал в качестве стойки для микрофона православный крест.

«Ещё никто с подобным цинизмом так не опошлял нашу страну!» – пишет Волынец.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в РТ, музыкант «опьянел от безнаказанности или явно не в себе», при этом никакой реакции со стороны госорганов на пропаганду запрещенного в РФ нацизма нет. Ввиду этого Волынец обратилась в МВД и Роскомнадзор, попросила ведомства разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

Группа «KRUGER» была образована в 1989 году музыкантом, поэтом и художником Александром «Хамером» Коноваловым. Тогда же было положено начало фирменному стилю коллектива дизель-року. Группа является пионером дэт-метала в России, на ее счету более 20 студийных альбомов, синглов, сборников и концертников.