Волынец об уроках патриотизма: «Благая идея сильно зависит от реализации»

Уроки патриотизма в школах должны быть насыщены информацией, поданной «правильным» образом, чтобы у детей «формировалась любовь к Родине». Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка РТ Ирина Волынец на проходящем в Казани международном фестивале документального кино «Время Героев».

«Благая идея сильно зависит от реализации — кто будет учить детей, в каком формате и по какой программе. Потому что можно как привлечь будущее поколение, так и отвратить от этой темы», — сказала Волынец.

По мнению чиновницы, формат таких уроков должен быть единым по всей стране, чтобы дети во всех уголках России имели единое представление о том, что происходит. Происходящее в ходе специальной военной операции также должно быть рассказано детям на понятном для них языке, добавила она.

«Понятно, что для первоклашек — одна форма подачи материала, а для выпускников — другая. Но крайне важно не ограждать детей от всего что может их расстроить, а поступательно вводить их в курс дела», — объяснила свое понимание ситуации Волынец.

Она также выразила уверенность, что суть воспитания детей — научить их быть самостоятельными и самодостаточными. «Дети должны уметь то же самое, что и мы, но быть умнее, сильнее и лучше нас», — заключила Волынец.